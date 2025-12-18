A- A+

SUPREMO Moraes assume presidência do STF em janeiro, durante recesso da Corte Ministro é o vice-presidente da Corte

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), vai atuar na presidência da Corte a partir do dia 12 de janeiro, em virtude do plantão no recesso do Judiciário.

Moraes é o vice-presidente do STF e assumirá o comando do tribunal após o período liderado por Edson Fachin, atual presidente do tribunal.

O STF entra em recesso nesta sexta-feira (19), quando uma sessão de encerramento do ano será realizada.

Além de Fachin e Moraes, atuarão durante o plantão do STF, em janeiro, os ministros André Mendonça, Gilmar Mendes e Dias Toffoli. Flávio Dino fica fora até 7 de janeiro, quando volta a atuar normalmente.

