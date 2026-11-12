Moraes atende a pedido de Heleno e barra visita de senadores

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O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, atendeu um pedido da defesa do general Augusto Heleno e barrou solicitações dos senadores Magno Malta (PL-ES) e Damares Alves (Republicanos-DF) para visitarem o ex-ministro do Gabinete de SAegurança Institucional durante o governo Jair Bolsonaro.



A decisão e o pedido de Heleno tem relação com o estado de saúde do general. O ex-chefe do GSI foi diagnosticado com demência de origem mista, Alzheimer e vascular, "de natureza progressiva e irreversível".



Nesta semana, Moraes também deu aval para que o general deixasse a prisão domiciliar para "avaliação tridimensional da marcha" e para uma consulta odontológica, no Hospital Militar de Área de Brasília (HMAB). Em outubro, o ministro autorizou que Heleno recebesse visitas médicas diárias.

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Heleno cumpre os 21 anos de prisão a que foi condenado por golpe de estado em prisão domiciliar humanitária desde dezembro do ano passado. A medida foi autorizada em razão da idade do militar, que tem quase 80 anos, e por ele ter Alzheimer.



A decisão foi tomada após perícia médica oficial da Polícia Federal confirmar que o ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) é portador de demência mista, além de outras comorbidades graves, como osteoartrose avançada da coluna, dor crônica e risco aumentado de quedas".

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