Moraes autoriza acareação entre Mauro Cid e Braga Netto após conflito de versões

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou nesta terça-feira as acareações pedidas pelos ex-ministros Walter Braga Netto e Anderson Torres com, respectivamente, o tenente-coronel Mauro Cid e o ex-comandante do Exército Marco Antônio Freire Gomes.

As acareações foram marcadas para o dia 24 de junho, e ocorrerão no próprio STF. Moraes determinou que a primeira delas será realizada entre Braga Netto e Mauro Cid, e em seguida, será feita a acareação entre Anderson Torres e Freire Gomes.

Braga Netto, que está preso preventivamente no Rio de Janeiro desde dezembro, foi autorizado a ir para Brasília, apenas para a acareação. No interrogatório dos réus, na semana passada, ele foi ouvido por videoconferência.

Moraes também autorizou medidas solicitadas por outros réus. O ministro deu 48 horas para que o Google informe "os dados do responsável pela inserção da minuta, que decreta Estado de Defesa, em domínio público" e o mesmo prazo para que a Marinha informe a data em que foi expedida a Diretiva (Ordem de Movimento) relativa à Operação Formosa 2021, cuja execução se deu no mês de agosto de 2021.

