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justiça Moraes autoriza advogado de Bolsonaro a visitá-lo durante internação em Brasília Ex-presidente está internado na UTI do hospital DF Star, em Brasília, em tratamento contra pneumonia e obstrução intestinal

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou nesta terça-feira o advogado João Henrique Nascimento de Freitas a visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) durante o período em que ele estiver internado no Hospital DF Star, em Brasília.

A decisão atende a um pedido da defesa do ex-presidente. As visitas deverão respeitar os horários e as normas de segurança da unidade hospitalar. Moraes proibiu a entrada de equipamentos eletrônicos que permitam o registro de imagens ou áudios de Bolsonaro.

"Autorizo que o advogado João Henrique Nascimento de Freitas possa visitar Jair Messias Bolsonaro pelo período que durar a internação, respeitados os horários de visita e as regras de segurança do hospital DF Star, vedado o ingresso de celulares, câmeras ou quaisquer outros aparelhos eletrônicos que possam registrar imagens ou áudios do custodiado", diz a decisão.

O ex-presidente foi internado na última sexta-feira, após sentir fortes dores abdominais. Exames identificaram uma obstrução quase completa do intestino delgado.

Durante a internação, o ex-presidente também foi diagnosticado com pneumonia broncoaspirativa bilateral, provocada pela entrada de conteúdo gástrico nas vias respiratórias, após um episódio de vômito.

Na ocasião, Moraes determinou a retirada da tornozeleira eletrônica utilizada por Bolsonaro durante todo o período de internação. O equipamento deverá ser recolocado assim que o ex-presidente receber alta hospitalar.

Segundo boletim médico divulgado nesta terça-feira, Bolsonaro apresentou uma melhora clínica, com os primeiros sinais de recuperação do funcionamento do intestino.

O ex-presidente permanece internado na UTI, sob tratamento com antibióticos e medidas de suporte intensivo, sem previsão de alta hospitalar. A equipe médica não considera necessária, neste momento, uma nova cirurgia.

Bolsonaro cumpre pena em prisão domiciliar após ter sido condenado pelo Supremo em 2025 a 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado após a eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2022.

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