Moraes autoriza apreensão de passaporte e armas de Bolsonaro, mas PF prefere deixar o documento

Ao cumprir os mandados de busca e apreensão hoje (3) mais cedo na casa de Jair Bolsonaro, a Polícia Federal tomou a decisão de não apreender o passaporte do ex-presidente.

No seu despacho, o ministro do STF Alexandre de Moraes determinou que a busca incluísse não só o documento, como também armas, munições, computadores, tablets, celulares e outros dispositivos eletrônicos, bem como de quaisquer outros materiais que pudessem ajudar nas investigações sobre a fraude no cartão de vacinação.

No entanto, a PF teria decidido não apreender o passaporte porque o documento não seria fundamental para a apuração da fraude.

Segundo informações do gabinete de Moraes, o ministro listou tudo o que "poderia ser apreendido", mas caberia à PF decidir o que era necessário à investigação, negando assim que tivesse ocorrido uma desobediência da ordem judicial.

