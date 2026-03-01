Dom, 01 de Março

Moraes autoriza Bolsonaro a receber estímulo elétrico craniano para tratar crise de soluços

Ministro do STF atendeu a pedido da defesa por procedimento para melhorar saúde do ex-presidente

Jair Bolsonaro, ex-presidente do BrasilJair Bolsonaro, ex-presidente do Brasil - Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes autorizou o ex-presidente Jair Bolsonaro a passar por um tratamento de estímulo elétrico craniano (CES). Conforme a defesa, esse procedimento visa melhorar as crises de soluço, ansiedade, depressão e a qualidade do sono.

"AUTORIZO o ingresso do médico Ricardo Caiado nas dependências da carceragem na qual o apenado JAIR MESSIAS BOLSONARO encontra-se custodiado, três vezes por semana, as segundas, quartas e sextas-feiras às 19 horas, podendo o profissional portar o aparelho utilizado para a aplicação do Estímulo Elétrico Craniano, tais como clipes auriculares bilaterais necessários ao procedimento, devidamente vistoriados pelo estabelecimento", escreveu Moraes, no despacho.

Segundo a defesa de Bolsonaro, o tratamento promove a "regulação funcional da atividade neurofisiológica central" aplicado por meio de "clipes auriculares bilaterais" enquanto paciente permanece "em repouso consciente".

O ex-mandatário está preso no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, também conhecido como Papudinha, em Brasília. Ele foi transferido para o local em janeiro após uma articulação feita pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e oo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Rep), junto ao Supremo.

