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Justiça Moraes autoriza Bolsonaro a retomar reuniões semanais com grupo de oração Encontros serão realizados às quartas-feiras, na residência do ex-presidente, com a participação de 13 pessoas

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a retomar as reuniões semanais com um grupo de oração na residência onde cumpre prisão domiciliar, em Brasília.

A decisão foi assinada neste sábado e divulgada neste domingo, dia do segundo turno das eleições presidenciais, disputado pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho do ex-presidente, e pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A autorização atende a um pedido apresentado pela defesa de Bolsonaro na última sexta-feira. Os encontros poderão ocorrer todas as quartas-feiras, às 19h30, com a participação de 13 pessoas indicadas pelos advogados.

O ex-presidente foi condenado a 27 anos e três meses de prisão por envolvimento na trama golpista.

Na decisão, Moraes destacou que o período de suspensão das visitas, imposto após o descumprimento de uma determinação judicial relacionada à prisão domiciliar, já havia terminado, conforme decisão de 11 de outubro.

— Ressalto que todas as visitas devem observar as medidas de segurança e as determinações legais e judiciais anteriormente fixadas — escreveu o ministro.

Com isso, permanecem em vigor as restrições estabelecidas anteriormente, incluindo a proibição do uso de celulares durante os encontros.

Moraes também determinou que a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal e o Núcleo de Custódia da Polícia Militar sejam comunicados da autorização para adotar as providências necessárias.

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