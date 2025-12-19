A- A+

STF Moraes autoriza cirurgia de Bolsonaro, mas nega prisão domiciliar Ministro considerou que não há urgência para procedimento, e defesa deverá indicar data

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal ( STF), autorizou nesta sexta-feira (19) que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) passe por uma cirurgia.

A defesa de Bolsonaro deverá indicar a data pretendida para o procedimento. Na mesma decisão, Moraes rejeitou outro pedido dos advogados, para que o ex-presidente seja transferido para a prisão domiciliar.

Mais cedo, uma perícia da Polícia Federal (PF) concluiu que Bolsonaro precisa passar por uma cirurgia "o mais breve possível" para tratar de uma hérnia inguinal bilateral.

Entretanto, como o a PF afirmou que o procedimento precisa ser feito "em caráter eletivo", Moraes considerou que não há urgência, e por isso determinou que os advogados sugiram uma data.

"Caso haja a opção pela cirurgia por parte do réu, a mesma não será em caráter urgente, mas sim em caráter eletivo, ou seja, agendada, conforme o laudo nº 2924/2025; devendo a Defesa, portanto, apontar a programação pretendida", argumentou o ministro.

'Plenas condições'

Para Moraes, Bolsonaro tem "mantém plenas condições de tratamento de saúde na Superintendência Regional da Polícia Federal no Distrito Federal", onde cumpre a pena de 27 anos e três meses de prisão que recebeu do STF por uma tentativa de golpe de Estado.

"O réu está custodiado em local de absoluta proximidade com o hospital particular onde realiza atendimentos emergenciais de saúde mais próximo, inclusive, do que o seu endereço residencial- de modo que não há qualquer prejuízo em caso de eventual necessidade de deslocamento de emergência", escreveu o ministro.

