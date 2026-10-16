Sex, 16 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta16/10/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Aniversário

Moraes autoriza convidados em aniversário da filha de Bolsonaro neste domingo

Ministro autorizou a presença de dez convidados na residência de Jair Bolsonaro, neste domingo (18), sob regras de segurança

Reportar Erro
Jair Bolsonaro está em prisão domiciliar após ser condenado a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de EstadoJair Bolsonaro está em prisão domiciliar após ser condenado a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado - Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) poderá reunir dez convidados em sua residência, neste domingo (18),  para celebrar o aniversário da filha Laura Bolsonaro.

A autorização foi concedida pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), nesta sexta-feira (18), após a defesa solicitar permissão para realizar um almoço familiar na data.

O pedido apresentado pelos advogados incluía uma relação nominal das pessoas que poderiam entrar e permanecer no imóvel durante o período necessário à comemoração.

Leia também

• Flávio Bolsonaro é rejeitado por 44% e Lula, por 46%, aponta Datafolha

• Datafolha: Flávio Bolsonaro tem 47% das intenções de voto contra 45% de Lula

• Datafolha: Flávio Bolsonaro é rejeitado por 44% e Lula, por 46%

Moraes autorizou a presença dos dez nomes indicados, restringindo a permissão à realização do almoço de aniversário.

A decisão estabelece que todos os convidados deverão respeitar as regras e os procedimentos de segurança determinados para o acesso e a permanência na residência, além de seguir as orientações dos agentes responsáveis pelo local.

O ministro também determinou que a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal e o diretor do Núcleo de Custódia da Polícia Militar sejam comunicados imediatamente para que adotem as providências necessárias ao cumprimento da autorização.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter