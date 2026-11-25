A- A+

justiça Moraes autoriza Débora do Batom sair da prisão domiciliar para ver apresentação natalina do filho Condenada a 14 anos de prisão pelos atos de 8 de janeiro, cabeleireira poderá deixar sua residência por seis horas no próximo domingo

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou nesta quarta-feira a cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos, conhecida por escrever com batom a frase "Perdeu, mané" na estátua da Justiça na praça dos Três Poderes durante os atos golpistas de 8 de janeiro de 2023, a deixar temporariamente a prisão domiciliar para assistir à apresentação de Natal de seu filho.

A autorização é válida para o próximo domingo, quando o evento será realizado no colégio em que o filho de Débora estuda, em Paulínia, no interior de São Paulo.

O pedido foi apresentado pela defesa da cabeleireira nesta quarta-feira. Os advogados anexaram ao processo uma declaração expedida pela instituição de ensino comprovando a participação do filho na cantata de Natal.

Veja também