A- A+

EX-PRESIDENTE Moraes autoriza Flávio a retomar visitas a Jair Bolsonaro, com veto a manifestações políticas A decisão foi assinada após se encerrar, neste domingo, o prazo de 90 dias para as maiores restrições impostas ao ex-presidente

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a retomada do regime de visitas do senador Flávio Bolsonaro ao ex-presidente Jair Bolsonaro, preso e condenado por crime de golpe de Estado.

O ministro destacou, no entanto, que estão proibidos encontros com "finalidade político eleitoral", assim como a divulgação de quaisquer manifestos ou declarações do ex-chefe do Executivo sobre o pleito, inclusive por intermédio de terceiros.

A decisão foi assinada após se encerrar, neste domingo, o prazo de 90 dias para as maiores restrições impostas ao ex-presidente em razão do descumprimento de medidas cautelares, em julho.

As regras mais duras foram impostas porque o ex-presidente produziu uma carta de apoio à pré-candidatura presidencial de seu filho, violando medidas impostas como condição para sua prisão domiciliar.

Moraes entendeu, seguindo parecer da Procuradoria-Geral da República, que "não houve qualquer fato superveniente" que indicasse a necessidade de eventual prorrogação do prazo de restrições.

O ministro atendeu um pedido feito pela defesa de Bolsonaro na semana passada. Os advogados sustentaram que o ex-presidente quer voltar a receber regularmente seus familiares, "preservando-se dimensão relevante da convivência pessoal e familiar durante o cumprimento da pena, sem qualquer prejuízo às condições de segurança e fiscalização já estabelecidas".

No último dia 10, Moraes já havia autorizado que Jair Bolsonaro voltasse a receber visitas permanentes de cinco familiares: seu irmão Renato Bolsonaro; suas cunhadas e seus sogros.

Veja também