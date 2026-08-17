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bolsonaro Moraes autoriza ida de Bolsonaro a dentista, mas veta atendimento na clínica de mulher de Flávio De acordo com decisão do ministro, ex-presidente deve ser atendido no Centro Médico da Polícia Militar do Distrito Federal

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou que o ex-presidente Jair Bolsonaro passe por atendimento odontológico, mas ele deve se dar junto ao Centro Médico da Polícia Militar do Distrito Federal.

Os advogados do ex-presidente haviam indicado a preferência para que Fernanda Bolsonaro, mulher de Flávio Bolsonaro, atendesse o sogro em sua clínica, no lago sul.

Segundo a decisão de Moraes a indicação de atendimento odontológico de Bolsonaro no Centro Médico da PM do Distrito Federal partiu do Núcleo de Custódia do 19º Batalhão da corporação, que acompanha o cumprimento da prisão domiciliar do ex-presidente.

O ministro apontou que a sugestão citou "motivos de segurança".

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