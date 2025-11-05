A- A+

Justiça Moraes autoriza Mario Fernandes, réu na trama golpista, a realizar o Enem General da reserva poderá se deslocar apenas para exame, com escolta policial

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal ( STF), autorizou o general da reserva Mario Fernandes a realizar a edição deste ano do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que ocorrerá nos próximos dois fins de semana. Fernandes é réu em uma das ações penais da trama golpista.

Moraes permitiu o deslocamento de Fernandes até o local de prova, em Brasília, "durante o período estritamente necessário para o deslocamento, participação e o retorno".

O Comando Militar do Planalto, onde ele está detido, será responsável pela escolta, que deverá ser "realizada de forma discreta e sem ostensividade no uso de arma".

O Enem 2025 ocorrerá nos dias 9 e 16 de novembro.

Fernandes foi responsável por elaborar o documento "Punhal Verde e Amarelo", que continha um plano de assassinato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do vice-presidente Geraldo Alckmin e de Moraes. Ele admite ter feito o documento, mas alega que não mostrou para ninguém.

Já a Procuradoria-Geral da República (PGR) sustenta que o plano fez parte da tentativa de golpe e chegou a ser colocado em prática, com o monitoramento do ministro do STF.

O general da reserva é um dos seis réus do chamado "núcleo dois" da trama golpista, que tem julgamento marcado para dezembro na Primeira Turma do STF.

Esse grupo, segundo a PGR, era responsável por "gerenciar" as atividades da organização que tentou um golpe. Todos os réus negam ter participado da tentativa de golpe.

Fernandes está preso preventivamente desde novembro do ano passado. Em dezembro, foi transferido do Rio de Janeiro para Brasília.

