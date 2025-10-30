Qui, 30 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta30/10/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Justiça

Moraes autoriza Mauro Cid a retirar tornozeleira eletrônica

Ministro determinou início de cumprimento da sentença, de dois anos em regime aberto

Reportar Erro
Cid foi condenado a dois anos de prisão, mas em regime aberto, como parte do seu acordo de delação premiadaCid foi condenado a dois anos de prisão, mas em regime aberto, como parte do seu acordo de delação premiada - Foto: Ton Molina/STF

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou o início do cumprimento da sentença do tenente-coronel Mauro Cid na ação da pena da trama golpista. Cid poderá tirar a tornozeleira eletrônica, mas continuará a cumprir outras obrigações, como a proibição de deixar o Brasil.

Cid foi condenado a dois anos de prisão, mas em regime aberto, como parte do seu acordo de delação premiada. O tenente-coronel foi o único dos oito réus a não recorrer da decisão. Por isso, na terça-feira o STF já havia determinando o fim do processo em relação a ele.

Leia também

• Defensoria do Rio pede ao STF para elaborar laudos paralelos em corpos de 121 mortos em megaoperação

• STF torna definitiva condenação de Zambelli por perseguição armada; a pena é de 5 anos

• PF envia inquérito ao STF após obter anotação que cita senadores Rodrigo Pacheco e Carlos Viana

Moraes determinou que Cid deve participar de uma para uma audiência no STF na próxima segunda-feira. Depois disso, será retirada a tornozeleira.

O tenente-coronel deverá continuar cumprindo as seguintes determinações:

Reportar Erro

Veja também

Newsletter