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Política Moraes autoriza Mauro Cid a se mudar para o Rio e cumprir restante da pena em Niterói Ex-ajudante de ordens de Bolsonaro alegou razões econômicas e familiares para deixar Brasília

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, a se mudar para Niterói (RJ), onde poderá cumprir o restante da pena a que foi condenado no processo da trama golpista. A decisão é assinada na quarta-feira.



Cid, que firmou acordo de colaboração premiada com a Polícia Federal (PF), foi condenado a dois anos de prisão em regime aberto. Com a autorização de Moraes, ele poderá passar a morar na casa de seu pai, o general Mauro Lourena Cid, no bairro de Camboinhas.



Em pedido apresentado ao Supremo no último dia 15, a defesa do militar alegou que, após passar para a reserva do Exército, Cid precisou desocupar o imóvel funcional em que vivia em Brasília e passou a morar provisoriamente em outra residência no Distrito Federal. Os advogados argumentaram que a permanência na capital federal se tornou onerosa.



"Entretanto, com o passar do tempo, residir em Brasília perdeu o sentido, a necessidade e se tornou oneroso: a família, assim como Mauro Cid, são naturais do Estado do Rio de Janeiro, razão pela qual, por questões econômicas e familiares, terminar o cumprimento da pena naquele Estado se tornou uma questão absolutamente indispensável", afirmou a defesa.



A Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifestou favoravelmente à mudança, desde que fossem preservadas as condições estabelecidas pelo Supremo para o cumprimento da pena.



Ao acolher o pedido, Moraes destacou que Cid vem cumprindo regularmente as medidas impostas pelo tribunal e que não há registros recentes de descumprimento das determinações judiciais.



"No caso concreto, trata-se de requerimento para fins de autorização de alteração de local do cumprimento da pena por motivos econômicos e familiares, comprovado documentalmente, sem qualquer indício de risco à ordem pública ou à execução da pena", escreveu o ministro.



Moraes determinou que a Vara de Execuções Penais do Distrito Federal encaminhe a documentação relativa à fiscalização do cumprimento da pena à Justiça de Niterói, que passará a ser responsável pelo acompanhamento das medidas impostas ao militar.



Entre as condições estabelecidas pelo Supremo estão a proibição de deixar a comarca sem autorização judicial e o recolhimento domiciliar no período noturno, entre 20h e 6h, e integralmente durante os fins de semana.



De acordo com a decisão, Cid já cumpriu um ano, dois meses e 19 dias de pena, contabilizado o período em que esteve preso preventivamente.

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