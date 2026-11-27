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justiça Moraes autoriza ministro do TCU Jorge Oliveira a visitar Bolsonaro em hospital Ex-presidente está internado desde o dia 20 de novembro no DF Star, em Brasília

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou nesta sexta-feira o ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Jorge Oliveira a visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no Hospital DF Star, em Brasília, onde está internado desde a semana passada. O encontro está previsto para este sábado.

A visita já havia sido autorizada por Moraes no dia 19 de novembro, mas, diante da internação do ex-presidente, a defesa de Bolsonaro solicitou nesta sexta-feira que o encontro fosse realizado no hospital, mantendo a data inicialmente prevista.

Na decisão, Moraes determinou que a visita ocorra dentro do horário estabelecido pelo hospital, observadas as orientações médicas e as regras de segurança. O ministro também proibiu o ingresso de celulares, câmeras ou quaisquer outros aparelhos eletrônicos que possam registrar imagens ou áudios do ex-presidente.

Moraes determinou ainda que o diretor do Núcleo de Custódia da Polícia Militar do Distrito Federal e a direção do Hospital DF Star sejam comunicados imediatamente para a adoção das providências necessárias.

Jorge Oliveira foi indicado ao TCU por Bolsonaro em 2020. Antes de assumir uma cadeira na Corte de Contas, comandou a Secretaria-Geral da Presidência da República durante o governo do ex-presidente, de quem é próximo.

Bolsonaro foi levado ao hospital em caráter emergencial no último dia 20, após comunicação da Polícia Militar do Distrito Federal ao Supremo sobre a necessidade de internação para a realização de exames adicionais.

Na ocasião, Moraes autorizou a retirada da tornozeleira eletrônica utilizada pelo ex-presidente durante o período de internação. O equipamento deverá ser recolocado quando Bolsonaro receber alta hospitalar.

Condenado a 27 anos e três meses de prisão por sua participação na trama golpista, Bolsonaro cumpre pena em regime domiciliar.

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