Prisão Moraes autoriza nova visita de Michelle a Bolsonaro Ex-primeira-dama poderá ir a Superintendência da PF na quinta-feira, por meia-hora

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou uma nova visita da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro ao seu marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está preso na Superintendência da Polícia Federal em Brasília.

O encontro ocorrerá na quinta-feira, por um período de 30 minutos entre 9h e 11h. O vereador Jair Renan Bolsonaro (PL-SC), filho de Bolsonaro, também realizará uma visita neste dia.

Michelle já estava na Superintendência da PF no domingo, um dia após o ex-presidente ser preso preventivamente. Na terça-feira, ele começou a cumprir a pena de 27 anos e três meses de prisão pela qual foi condenado pelo STF, por uma tentativa de golpe de Estado.

