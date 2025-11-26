Moraes autoriza nova visita de Michelle a Bolsonaro
Ex-primeira-dama poderá ir a Superintendência da PF na quinta-feira, por meia-hora
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou uma nova visita da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro ao seu marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está preso na Superintendência da Polícia Federal em Brasília.
O encontro ocorrerá na quinta-feira, por um período de 30 minutos entre 9h e 11h. O vereador Jair Renan Bolsonaro (PL-SC), filho de Bolsonaro, também realizará uma visita neste dia.
Leia também
• STF conclui julgamento e torna Eduardo Bolsonaro réu por articular sanções a autoridades brasileiras
• Bolsonaro e outros cinco condenados irão passar por audiência de custódia nesta quarta-feira (26)
• Arcebispo de Curitiba proíbe vigília, e apoiadores de Bolsonaro 'barrados' discutem com padre
Michelle já estava na Superintendência da PF no domingo, um dia após o ex-presidente ser preso preventivamente. Na terça-feira, ele começou a cumprir a pena de 27 anos e três meses de prisão pela qual foi condenado pelo STF, por uma tentativa de golpe de Estado.