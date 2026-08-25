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Justiça Moraes autoriza professor particular a dar aulas à filha de Bolsonaro em casa Defesa terá 48 horas para informar dias e horários semanais das aulas de química e matemática de Laura Bolsonaro

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou nesta terça-feira a entrada de um professor na residência do ex-presidente Jair Bolsonaro para dar aulas particulares de química e matemática à filha dele, Laura Bolsonaro.

A autorização foi concedida excepcionalmente para esta terça-feira, das 14h30 às 16h30. Segundo a decisão, o professor Víctor de Souza Assumção Bonfim poderá entrar na casa exclusivamente para ministrar as aulas à filha do ex-presidente.

Moraes determinou ainda que a defesa de Bolsonaro informe ao STF, no prazo de 48 horas, os dias e horários específicos em que as aulas deverão ocorrer semanalmente.

A partir dessas informações, o ministro vai analisar uma eventual autorização para que o professor passe a frequentar regularmente a residência.

A entrada do professor também deverá seguir as regras de segurança estabelecidas para a residência. Moraes determinou que o profissional se submeta às orientações dos agentes responsáveis pela segurança do local.

Bolsonaro cumpre prisão domiciliar humanitária. Ele foi condenado a 27 anos e três meses de prisão, com regime inicial fechado, mas teve autorizado o cumprimento da pena em casa.

Na semana passada, Moraes autorizou a retomada das visitas permanentes dos filhos Carlos Bolsonaro e Jair Renan, após o fim do período de suspensão imposto por descumprimento das condições judiciais.

Na ocasião, o ministro manteve a proibição de que as visitas tenham finalidade político-eleitoral ou sejam usadas para a divulgação de manifestações políticas. O senador Flávio Bolsonaro, que é candidato à presidência, segue proibido de visitar o ex-presidente.

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