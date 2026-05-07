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Hacker Moraes autoriza progressão de Walter Delgatti para regime aberto Segundo a decisão desta quinta-feira, hacker que invadiu sistema do CNJ deverá usar tornozeleira eletrônica

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre Moraes autorizou a progressão de regime do hacker Walter Delgatti Netto, que, agora, irá para o regime aberto. Segundo a decisão desta quinta-feira, ele deverá usar tornozeleira eletrônica.

O hacker foi condenado a uma sentença de oito anos de prisão por invasão aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), juntamente com a ex-deputada Carla Zambelli. Presa na Itália, a bolsonarista foi presa no ano passado e aguarda a extradição.

Em janeiro, Moraes já havia autorizado a progressão de Delgatti para o semiaberto. Ao aceitar a ida para o regime aberto, o ministro afirmou que ele já havia cumprido o tempo necessário para que a mudança fosse possível conforme determina a legislação. Ele também demonstrou "comportamento ótimo".

Delgatti deverá atender uma série de condições, como o uso de tornozeleira eletrônica, com a obrigatoriedade de estar em casa no período entre 19h e 6h, nos dias úteis. Aos finais de semana, ele não deve deixar a residência. O hacker também deverá demonstrar exercer um trabalho e está impedido de se ausentar da comarca onde vive. O passaporte de Delgatti seguirá cancelado, e ele está proibido de utilizar redes sociais.

Condenada por participação na invasão aos sistemas do CNJ, a ex-deputada Carla Zambelli recorreu nesta semana da segunda decisão da Justiça italiana que autorizou a sua extradição ao Brasil. A chamada Corte de Cassação italiana deverá julgar o recurso no dia 22 de maio.

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