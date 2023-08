A- A+

STF Moraes autoriza que Anderson Torres fique em silêncio em depoimento na CPI do 8 de janeiro Ministro do STF manteve proibição de visitas de Flávio Bolsonaro; Oitiva está marcada para esta terça-feira

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou que o ex-ministro da Justiça Anderson Torres fique em silêncio durante depoimento na CPMI dos Atos Golpistas. A oitiva do antigo integrante do governo de Jair Bolsonaro está marcada para esta terça-feira.

Aliado do ex-presidente, Torres é um dos depoentes mais aguardados pela CPMI. No dia dos ataques às sedes dos Três Poderes, ele ocupava o cargo de secretário de Segurança do Distrito Federal.

"DEFIRO PARCIALMENTE o pedido formulado e determino, em relação a ANDERSON GUSTAVO TORRES, que: (a) No depoimento à CPMI agendado para o dia 08/08/2023, seja ouvido na condição de testemunha, tendo o dever legal de manifestar-se sobre os fatos e acontecimentos relacionados ao objeto da investigação, estando, entretanto, a ele assegurado o direito ao silêncio e a garantia de não autoincriminação , se instado a responder perguntas cujas respostas possam resultar em seu prejuízo ou em sua incriminação", diz Moraes na decisão.

Torres é investigado atualmente em inquéritos no Supremo Tribunal Federal (STF) por supostamente sabotar o esquema de proteção montado para evitar os ataques. Durante a invasão e depredação nos prédios do Palácio do Planalto, do Congresso Federal e do STF, ele estava nos Estados Unidos, sendo preso ao desembarcar no Brasil.





Ainda segundo o ministro, Torres poderá ser "assistido por advogados durante sua oitiva, podendo comunicar-se com eles, observados os termos regimentais e a condução dos trabalhos pelo Presidente da CPMI".

Na mesma decisão, Moraes ainda manteve a proibição de visita dos senadores Marcos do Val e Flávio Bolsonaro a Torres, "considerando a evidente conexão dos fatos em apuração e as investigações das quais ambos fazem parte".

