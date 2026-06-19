A- A+

Justiça Moraes autoriza que Bolsonaro preste depoimento sobre arma apreendida pela Polícia Civil No último dia 16, houve registro de ocorrência sobre a apreensão de uma arma nove milímetros que pertence ao ex-presidente, atualmente em prisão domiciliar

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou nesta sexta-feira (19) que Jair Bolsonaro preste depoimento à Polícia Civil do Distrito Federal sobre a apreensão de uma arma.

No último dia 16, houve registro de ocorrência sobre a apreensão de uma arma nove milímetros que pertence ao ex-presidente, atualmente em prisão domiciliar. Foi aberto um inquérito para apurar o fato. A arma estava em poder de um dos seguranças de Bolsonaro que fora parado numa blitz policial.

A polícia solicitou a Moraes permissão para interrogar Bolsonaro na próxima quarta-feira (24) por videoconferência. O ministro, contudo, determinou que o depoimento seja colhido presencialmente na terça-feira, 23, às 15h na casa onde o ex-presidente cumpre pena.

Ele está em uma casa em um condomínio do bairro Jardim Botânico, em Brasília.

O ministro pediu ainda que os advogados apontem um profissional de saúde que acompanhará Bolsonaro durante o cumprimento da pena A defesa havia escolhido Eduardo Torres, irmão da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

Moraes rejeitou e afirmou que Torres não detém qualificação para acompanhar o quadro de saúde do ex-presidente, que sofre com soluços e outras complicações em decorrência da facada de que foi vítima em 2018, durante campanha eleitora.

Veja também