Justiça Moraes autoriza que Bolsonaro realize exames em hospital após queda em prisão na PF Ex-presidente será submetido a tomografia, ressonância e procedimento que avalia atividade do cérebro

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal ( STF), autorizou que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) seja levado a um hospital particular nesta quarta-feira para realizar exames. Moraes atendeu a um pedido da defesa, feito após Bolsonaro cair e bater a cabeça na madrugada de terça-feira.

Bolsonaro será submetido a uma tomografia e uma ressonância magnética do crânio e a um eletroencefalograma, procedimento que avalia a atividade do cérebro. Ele irá deixar a Superintendência da Polícia Federal (PF) em Brasília, conde cumpre pena.

Moraes determinou que o transporte e a segurança do ex-presidente devem ser feitos pela PF, "de maneira discreta", com desembarque feito na garagem do hospital.

Um relatório médico elaborado pela PF na terça-feira indicou que Bolsonaro tinha uma "lesão superficial cortante" no rosto e no pé esquerdo.

De acordo com o documento, o ex-presidente estava "consciente, orientado, sem sinais de déficit neurológico". A PF também apontou que ele tinha "motricidade e sensibilidade de membros superiores e inferiores preservadas" e apresentou "leve desequilíbrio" ao ficar em pé.

A defesa havia solicitado que Bolsonaro fosse levado ao hospital ainda na terça-feira. Moraes, no entanto, afirmou que não havia "nenhuma necessidade de remoção imediata" e determinou que antes fossem apresentados o laudo da PF e a lista dos exames que a defesa considerava necessários.

