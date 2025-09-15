Seg, 15 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda15/09/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Justiça

Moraes autoriza que Bolsonaro receba visita de Tarcísio

Ministro do STF determinou que encontro ocorra em data diferente da que havia sido solicitada pelo governador de São Paulo

Reportar Erro
O presidente Jair Bolsonaro (PL) e o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) no Hospital Vila Nova Star, na zona sul de São Paulo, em visita em 2023 O presidente Jair Bolsonaro (PL) e o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) no Hospital Vila Nova Star, na zona sul de São Paulo, em visita em 2023  - Foto: Reprodução/Redes Sociais Tarcísio

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) receba a visita do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), no próximo dia 29.

A decisão de autorizar a visita apenas no dia 29 frustra a expectativa do governador de São Paulo, que mais cedo nesta segunda-feira havia solicitado a Moraes que a reunião ocorresse nesta terça-feira.

Leia também

• Secretaria afasta direção de presídio após notificação de Moraes sobre possíveis visitas irregulares

• 8/1: Moraes mantém prisão domiciliar de mulher que pichou estátua

• Moraes manda Polícia Penal-DF esclarecer por que não houve saída imediata de Bolsonaro do hospital

Aliado próximo de Bolsonaro e nome mais cotado como presidenciável pelo bolsonarismo em 2026, Tarcísio tem se movimentado para articular apoio político a um projeto de lei que conceda anistia ampla e irrestrita ao ex-presidente e a outros réus condenados pelo STF por envolvimento na tentativa de golpe.

O texto ainda não foi formalmente apresentado, mas a oposição bolsonarista e parte dos parlamentares do Centrão pressionam para que uma versão do texto seja pautada no Congresso.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter