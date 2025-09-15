A- A+

Justiça Moraes autoriza que Bolsonaro receba visita de Tarcísio Ministro do STF determinou que encontro ocorra em data diferente da que havia sido solicitada pelo governador de São Paulo

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) receba a visita do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), no próximo dia 29.

A decisão de autorizar a visita apenas no dia 29 frustra a expectativa do governador de São Paulo, que mais cedo nesta segunda-feira havia solicitado a Moraes que a reunião ocorresse nesta terça-feira.

Aliado próximo de Bolsonaro e nome mais cotado como presidenciável pelo bolsonarismo em 2026, Tarcísio tem se movimentado para articular apoio político a um projeto de lei que conceda anistia ampla e irrestrita ao ex-presidente e a outros réus condenados pelo STF por envolvimento na tentativa de golpe.

O texto ainda não foi formalmente apresentado, mas a oposição bolsonarista e parte dos parlamentares do Centrão pressionam para que uma versão do texto seja pautada no Congresso.

