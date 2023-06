Moraes autoriza que Roberto Jefferson realize tratamento em hospital

A- A+

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou que o ex-deputado Roberto Jefferson (PTB) realize um tratamento médico em um hospital particular. Jefferson, que está preso preventivamente desde ano passado, deverá retornar ao presídio após a internação.

Moraes considerou que o hospital penitenciário não tem condições de realizar o tratamento necessário, após uma piora na condição médica de Jefferson. Na sexta-feira, o ex-deputado desmaiou e caiu em sua cela.

"As informações prestadas pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro revelam insuficiência, por ora, do tratamento médico recebido no hospital penitenciário", afirmou o ministro em sua decisão.

Moraes determinou, no entanto, uma série de medidas cautelares. No hospital, Jefferson estará proibido de receber visitar sem autorização judicial, com exceção de sua esposa e dos seus advogados. Também não poderá utilizar celulares e tablets, utilizar redes sociais e conceder entrevistas.

