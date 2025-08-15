Sex, 15 de Agosto

Justiça

Moraes autoriza que Valdemar, presidente do PL, visite Bolsonaro em prisão domiciliar

Ministro do STF determinou que reunião ocorra no final de agosto

Encontro com Valdemar foi requisitado pelo próprio Bolsonaro - Foto: Beto Barata/PL

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, a visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está em prisão domiciliar desde a semana passada. 

A visita de Valdemar foi autorizada por Moraes nesta sexta-feira e vai ocorrer no dia 28/8/2025, no horário entre 10h e 18h, com a observância das determinações legais e judiciais anteriormente fixadas. 

Segundo o ministro em seu despacho, o encontro com Valdemar foi requisitado pelo próprio Bolsonaro. 

A prisão domiciliar de Bolsonaro foi determinada após "flagrante desrespeito às medidas cautelares" por parte do ex-presidente a medidas impostas por Moraes dias antes.

O ex-presidente estava impedido de usar redes sociais, fosse de forma direta ou por meio de terceiros. Mas no último domingo, aliados, entre eles o filho e senador Flávio Bolsonaro, publicaram vídeos da participação remota de Bolsonaro em manifestações convocadas por aliados.

