Moraes autoriza que Valdemar, presidente do PL, visite Bolsonaro em prisão domiciliar

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, a visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está em prisão domiciliar desde a semana passada.

A visita de Valdemar foi autorizada por Moraes nesta sexta-feira e vai ocorrer no dia 28/8/2025, no horário entre 10h e 18h, com a observância das determinações legais e judiciais anteriormente fixadas.

Segundo o ministro em seu despacho, o encontro com Valdemar foi requisitado pelo próprio Bolsonaro.

A prisão domiciliar de Bolsonaro foi determinada após "flagrante desrespeito às medidas cautelares" por parte do ex-presidente a medidas impostas por Moraes dias antes.

O ex-presidente estava impedido de usar redes sociais, fosse de forma direta ou por meio de terceiros. Mas no último domingo, aliados, entre eles o filho e senador Flávio Bolsonaro, publicaram vídeos da participação remota de Bolsonaro em manifestações convocadas por aliados.

