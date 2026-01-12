A- A+

BRASIL Moraes autoriza regime semiaberto para Walter Delgatti Hacker foi condenado, junto com Zambelli, por invasão aos sistema do CNJ

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou o hacker Walter Delgatti Netto a progredir para o regime semiaberto. Ele foi condenado a oito anos e três meses de prisão pela invasão aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Delgatti já cumpriu 20% da pena, requisito para progredir de regime. Agora, ele será transferido para uma "colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar", por determinação de Moraes.





O estabelecimento será definido pela Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo (Seap), onde o hacker cumpre pena.

Delgatti foi condenado junto com ex-deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), que foi presa na Itália e enfrenta processo de extradição.

