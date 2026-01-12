Seg, 12 de Janeiro

BRASIL

Moraes autoriza regime semiaberto para Walter Delgatti

Hacker foi condenado, junto com Zambelli, por invasão aos sistema do CNJ

Marqueteiro Duda Lima teria participado de uma das reuniões para discutir o papel de Delgatti na campanha de Bolsonaro à reeleição.

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou o hacker Walter Delgatti Netto a progredir para o regime semiaberto. Ele foi condenado a oito anos e três meses de prisão pela invasão aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Delgatti já cumpriu 20% da pena, requisito para progredir de regime. Agora, ele será transferido para uma "colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar", por determinação de Moraes.

 

O estabelecimento será definido pela Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo (Seap), onde o hacker cumpre pena.

Delgatti foi condenado junto com ex-deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), que foi presa na Itália e enfrenta processo de extradição.

