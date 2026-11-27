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STF Moraes autoriza Roberto Jefferson a ficar sem tornozeleira eletrônica durante internação O ex-deputado federal está internado desde terça-feira (24) no Hospital Samaritano Botafogo, no Rio de Janeiro, em razão de um quadro de sepse de origem abdominal

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes autorizou na quinta-feira (26) a retirada temporária da tornozeleira eletrônica do ex-deputado federal Roberto Jefferson durante período de internação hospitalar.

Roberto Jefferson está internado desde terça-feira (24) no Hospital Samaritano Botafogo, no Rio de Janeiro, em razão de um quadro de sepse de origem abdominal.

A decisão de Moraes acolhe o pedido da defesa e a solicitação médica, uma vez que é necessária a "realização de exames complementares incompatíveis com o equipamento de monitoramento, tais como a ressonância magnética nuclear."

Jefferson foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) por incentivar a população a invadir o Senado e a "praticar vias de fato" contra senadores, além de defender a explosão do prédio do Tribunal Superior Eleitoral.

Em dezembro de 2024, ele foi condenado a 9 anos, 1 mês e 5 dias de prisão pelos crimes de atentado ao exercício dos Poderes, calúnia, homofobia e incitação ao crime.

Ao longo das investigações, o ex-deputado chegou a ser preso preventivamente. Em uma ocasião em que foi determinada sua recondução à prisão, Jefferson resistiu à ordem do STF e atacou policiais federais com granadas e disparos de fuzil.

Ele cumpre a pena em prisão domiciliar em Comendador Levy Gasparian, no Rio de Janeiro, por motivos de saúde desde maio de 2025. Em fevereiro deste ano, Moraes autorizou que ele cumprisse a pena definitiva em regime domiciliar.

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