Moraes autoriza transferência de ''kid preto'' preso em Brasília para Manaus

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou a transferência de Brasília para Manaus do tenente-coronel do Exército Hélio Ferreira Lima, integrante do grupo de militares "Kids pretos" – suspeitos de tramarem um plano para matar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o próprio Moraes.

O militar está preso desde 19 de novembro de 2024, quando foi alvo da Operação Contragolpe. Inicialmente detido no Rio de Janeiro, Ferreira Lima foi transferido para Brasília em dezembro, onde ficou preso no Comando Militar do Planalto.

O tenente-coronel Ferreira Lima servia em Manaus, mas estava afastado de suas funções por uma decisão administrativa do Exército. Ele foi detido em Niterói, para onde havia viajado para participar da formatura das Forças Especiais.

No pedido de transferência para a capital amazonense, o militar argumentou necessidade de ficar próximo da família. Pela decisão de Moraes, ele ficará no 7º Batalhão de Polícia do Exército.

"Defiro os requerimentos e autorizo a transferência do custodiado Tenente-Coronel Hélio Ferreira Lima para o 7º Batalhão de Polícia do Exército, localizado em Manaus/AM. Comunique-se ao Comandante do Comando Militar da Amazônia, General Ricardo Augusto Ferreira Costa Neves. Oficie-se ao 7º Batalhão de Polícia do Exército, localizado em Manaus/AM", diz a decisão.

A investigação da PF que levou à Operação Contragolpe indica que os kids pretos utilizaram conhecimento técnico-militar para planejar, coordenar e executar ações ilícitas durante os meses de novembro e dezembro de 2022.

Os chamados "kid pretos", segundo a PF, estiveram em reuniões que tinham o intuito de delinear estratégias para a ofensiva golpista, segundo a PF. Nos ataques de 8 de janeiro de 2023, chamou a atenção de investigadores a presença de manifestantes com balaclavas e desenvoltura na linha de frente da invasão.

Um grupo organizou uma ofensiva para furar o bloqueio da Polícia Militar, orientou manifestantes a entrar no Congresso pelo teto, transformando gradis em escadas, e os instruiu a acionar mangueiras para diminuir os efeitos das bombas.

O apelido "kids pretos", segundo o Exército, é um nome informal atribuído aos militares de operações especiais, por usarem um gorro preto. Nos livros de história militar, o termo faz referência ao codinome utilizado para definir o comandante da unidade que combateu guerrilheiros do Araguaia.

