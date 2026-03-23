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EDUARDO BOLSONARO Moraes autoriza uso de provas de ação contra Eduardo Bolsonaro em procedimento disciplinar da PF Polícia Federal vai poder usar provas de processo em que ex-deputado é réu por coação para abastecer apuração sobre suposta improbidade administrativa

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou que a Polícia Federal use, no procedimento administrativo disciplinar contra o ex-deputado Eduardo Bolsonaro, provas do processo em que o ex-parlamentar é réu por ter atuado nos Estados Unidos em favor de sanções a autoridades brasileiras.

A Polícia Federal pediu as provas para abastecer um procedimento que foi aberto para apurar supostos atos de improbidade administrativa atribuídos ao ex-deputado. A corporação investiga Eduardo, na seara administrativa, por "ameaçar e expor servidores da Polícia Federal com o propósito de constrangê-los e intimidá-los, em razão de suas atuações nas investigações supervisionadas pelo Supremo Tribunal Federal".

Ao analisar o pedido da PF, Moraes considerou que o compartilhamento seria "útil, razoável, adequado e pertinente". O ministro ainda destacou o parecer da Procuradoria-Geral da República, que concordou com o pedido da PF, destacando que a investigação é pública e que o compartilhamento seria importante para a " economia da máquina pública e eficiência administrativa".

Eduardo Bolsonaro é réu por coação no processo que foi compartilhado com a PF. Segundo a denúncia da Procuradoria-Geral da República, o ex-deputado e o blogueiro Paulo Figueiredo Filho atuaram pelas sanções como forma de atrapalhar o andamento do processo conduzido pelo STF que resultou na condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por tentativa de golpe de Estado.

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