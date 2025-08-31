Moraes autoriza visita de Damares a Bolsonaro um dia antes do julgamento

A- A+

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou a senadora Damares Alves (Republicanos-DF) a visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nesta segunda-feira (1º), entre 10h e 18h.

Segundo a decisão, a visita deve cumprir todas as condições legais e judiciais já impostas ao réu.



A visita acontece um dia antes do início do julgamento no STF de Bolsonaro e outros sete réus por suposta trama golpista após as eleições de 2022. O ex-presidente está em prisão domiciliar desde 4 de agosto.

A decisão determina que todos os veículos que saírem da residência de Bolsonaro deverão ser revistados.



"Ressalto que, nos termos da decisão de 30/8/2025 acima referida, serão realizadas vistorias nos habitáculos e porta-malas de todos os veículos que saírem da residência do réu”, afirma o despacho.



O monitoramento também será feito na área externa durante a visita, conforme a decisão do último dia 30.



Na terça-feira, além de Bolsonaro, outros sete réus apontados pela Procuradoria-Geral da República (PGR) como integrantes do “núcleo crucial” do suposto golpe são julgados pela Suprema Corte. Eles não precisarão comparecer presencialmente.

