Moraes autoriza visita de filhos e netos de Bolsonaro sem necessidade de autorização prévia

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou que o ex-presidente da República Jair Bolsonaro receba visitas dos filhos, cunhadas, netas e netos sem necessidade de prévia comunicação. Bolsonaro está preso em casa desde a última segunda-feira, por determinação de Moraes, por descumprimento de medidas cautelares.

Moraes justificou a medida com base na participação de Bolsonaro por telefone na manifestação contra o STF e a favor da anistia que reuniu apoiadores em Copacabana, na Zona Sul do Rio, no último domingo. O vídeo com uma das falas foi postado pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), mas apagado horas depois. Bolsonaro saudou os presentes e afirmou que a manifestação era “pela nossa liberdade, pelo nosso futuro e pelo Brasil”.





"Agindo ilicitamente, o réu Jair Messias Bolsonaro se dirigiu aos manifestantes reunidos em Copacabana, no Rio de Janeiro, produzindo dolosa e conscientemente material pré-fabricado para seus partidários continuarem a tentar coagir o Supremo Tribunal Federal e obstruir a Justiça, tanto que, o telefonema com o seu filho, Flávio Nantes Bolsonaro, foi publicado na plataforma Instagram", escreveu Moraes.

No entendimento de Moraes, Bolsonaro produziu material para ser replicado por três filhos nas redes (Eduardo, Flávio e o vereador Carlos Bolsonaro) e outros apoiadores, com "claro conteúdo de incentivo e instigação a ataques" ao STF e "apoio ostensivo à intervenção estrangeira" no Poder Judiciário. "A Justiça não permitirá que um réu a faça de tola, achando que ficará impune por ter poder político e econômico", destacou o ministro, em letras maiúsculas.

