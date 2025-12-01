A- A+

BOLSONARO PRESO Moraes autoriza visita de Michelle e da filha mais nova de Bolsonaro na próxima quinta-feira Adolescente de 15 anos irá visitar o pai junto com a ex-primeira-dama Michelle. Decisão também libera a ida de Carlos Bolsonaro

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou a visita da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e da filha mais nova do ex-presidente Jair Bolsonaro, de 15 anos, na quinta-feira (4), na superintendência da Polícia Federal em Brasília. Ele também permitiu a visita do vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (PL), um dos filhos do ex-presidente.

A autorização prevê um encontro de até 30 minutos, dentro do horário reservado às visitas familiares, e determina que a adolescente esteja acompanhada da mãe.

Os demais pedidos enviados ao STF foram barrados pelo ministro, e continua a previsão de visitas apenas de familiares, médicos e advogados.

Bolsonaro foi preso preventivamente no último dia 22 após decisão do ministro Alexandre de Moraes, que apontou risco de fuga e violação da tornozeleira eletrônica. Na terça-feira da semana passada (25), entretanto, o ministro ordenou o trânsito em julgado da ação penal da trama golpista e definiu que Bolsonaro deveria começar a cumprir a pena no prédio da PF. Ele agora cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado e outros quatro crimes.

Na semana passada, ele recebeu as visitas de Michelle, Carlos, do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e do vereador de Balneário Camboriú Jair Renan Bolsonaro (PL), primeiro filho a visitar o ex-presidente após o trânsito em julgado da ação penal. Na ocasião, Renan afirmou que Bolsonaro estava fragilizado e com crises de soluço.

"Meu pai está muito mal. Ele teve crises de soluço a noite toda. Encontrei com ele durante 30 minutos e ele estava com crise de soluço. É muito triste o que está acontecendo", disse.

Desde que a detenção foi determinada, a família tem mantido uma rotina de entradas na PF, sempre sob protocolos restritos, como proibição de celulares e limitação de tempo de permanência.

