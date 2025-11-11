A- A+

Justiça Moraes autoriza visita de Nikolas e Magno Malta a Bolsonaro em prisão domiciliar Decisão atende a pedido da defesa de Bolsonaro e estabelece datas específicas para os encontros

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou nesta terça-feira que o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) e o senador Magno Malta (PL-ES) visitem o ex-presidente Jair Bolsonaro em sua residência, onde cumpre prisão domiciliar desde agosto.

A decisão atende a pedido da defesa de Bolsonaro e estabelece datas específicas para os encontros. Malta poderá visitar o ex-presidente no dia 18 de novembro, e Ferreira, no dia 21, ambos entre 9h e 18h.

Além deles, Moraes autorizou que visitem Bolsonaro os deputados federais Alfredo Gaspar, que é o relator da CPI do INSS, Marcel Van Hattem (Novo-RS) e a influenciadora Bárbara Destefani. Também recebeu o aval o ex-ministro de Minas e Energia Adolfo Sachsida, que também integrou a equipe de Paulo Guedes no Ministério da Fazenda.

Após uma decisão anterior de Moraes que também o autorizava a ver Bolsonaro, Gaspar afirmou que não iria enquanto estivesse na função de relator da CPI.

Na decisão, Moraes reforça que todas as visitas devem seguir determinações legais e judiciais previamente fixadas. Entre elas, está a realização de vistorias nos habitáculos e porta-malas de todos os veículos que saírem da residência do réu, conforme decisão de 30 de agosto.

Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses de prisão por liderar uma tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. Por isso, todas as visitas precisam ser autorizadas por Moraes.

