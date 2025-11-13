A- A+

Justiça Moraes autoriza visita de Tarcísio a Bolsonaro em dezembro, após pedido de data mais breve possível Ex-presidente também irá receber Castro, Caiado e Derrite

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a receber visitas dos governadores do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), e de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Moraes marcou os encontros para os dias 26 de novembro e 10 de dezembro, respectivamente. Bolsonaro havia solicitado para as reuniões ocorreram "na data mais breve possível".

Outras 11 pessoas também receberam autorização para encontrar Bolsonaro, incluindo o deputado federal Guilherme Derrite (PP-SP), secretário de Segurança Pública de São Paulo licenciado, e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), para os dias 1º e 9 de dezembro.

Os pedidos foram apresentados em meio ao aumento do debate sobre segurança pública, após uma megaoperação policial no Rio de Janeiro, que deixou o governo federal na defensiva. Cláudio Castro ganhou destaque com a ação, enquanto Tarcísio, Caiado e outros governadores de direita criticaram o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Já Derrite, que deixou o cargo de secretário e voltou à Câmara, foi escolhido para relatar o projeto Antifacção, apresentado pelo governo federal. O parlamentar fez diversas mudanças na proposta, o que acabou desagradando tanto o Executivo quanto a oposição.

Bolsonaro está em prisão domiciliar desde o início de agosto, pelo descumprimento de medidas cautelares, e todas as suas visitas precisam ser autorizadas por Moraes.

A defesa do ex-presidente solicitou nos últimos dias os encontros com Tarcísio e Castro alegando a finalidade de "permitir encontro pessoal específico, a ser realizado em data oportunamente ajustada, preferencialmente na data mais breve possível, em razão da necessidade de diálogo direto".

A solicitação de uma data próxima não é comum entre os pedidos apresentados por Bolsonaro. Geralmente, seus advogados solicitam que o encontro seja realizado em "data oportunamente ajustada".

