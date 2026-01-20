A- A+

BOLSONARO PRESO Moraes autoriza visita de Tarcísio a Bolsonaro na próxima quinta-feira Encontro entre os dois será primeiro após prisão do ex-presidente e indicação de Flávio como candidato

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal ( STF), autorizou o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), a visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na prisão. O encontro ocorrerá na próxima quinta-feira.

Esse será o primeiro encontro entre os dois após Bolsonaro ter sido preso preventivamente, no fim de novembro, e começar a cumprir pena em seguida. Também será a primeira conversa desde que o ex-presidente indicou o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), seu filho, como pré-candidato à Presidência, em dezembro.

Uma visita de Tarcísio chegou a ser marcada, ainda em novembro, para ocorrer 10 de dezembro, na casa de Bolsonaro, onde ele estava em prisão domiciliar. Entretanto, foi cancelada após o ex-presidente ser preso preventivamente, no dia 22 de novembro.

A solicitação para o novo encontro foi apresentada na segunda-feira pela defesa de Bolsonaro, que está preso desde a última quinta-feira no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal (PM-DF), conhecido como "Papudinha" por ficar ao lado do Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília.

O ex-presidente cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão por uma tentativa de golpe de Estado e todas as suas visitas precisam ser autorizadas por Moraes.

Como o GLOBO mostrou, apesar das afirmações públicas de que tentará a reeleição em São Paulo, Tarcísio vem ampliando movimentos para se manter na corrida ao Palácio do Planalto, com críticas ao governo Lula e acenos a Bolsonaro.

Nos últimos dias, o governador procurou ministros do STF para defender a concessão de prisão domiciliar ao seu principal padrinho político, em movimento interpretado por bolsonaristas como um gesto para preservar vínculo e manter canal direto com o núcleo que hoje influencia decisões.

