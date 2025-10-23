A- A+

Justiça Moraes autoriza visitas a Bolsonaro de relator da CPI do INSS, ministro do TCU e pastor Alfredo Gaspar afirmou que não irá encontrar ex-presidente enquanto atuar em comissão

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou nesta quinta-feira que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) receba visitas do deputado federal Alfredo Gaspar (União Brasil-AL), relator da CPI do INSS, do ministro Jorge Oliveira, do Tribunal de Contas da União (TCU).

Também foram autorizados o bispo Robson Rodovalho, fundador da igreja Sara Nossa Terra, e o líder da oposição no Senado, Rogerio Marinho (PL-RN).

Bolsonaro está em prisão domiciliar desde o início de agosto, pelo descumprimento de medidas cautelares, e todas as suas visitas precisam ser autorizadas por Moraes.

Alfredo Gaspar afirmou ao Globo que não sabia do pedido, feito pela defesa de Bolsonaro, e que não irá encontrar o ex-presidente enquanto estiver como relator da CPI do INSS.

Em agosto, após ter sido escolhido para o posto, o deputado já havia dito que não era o "momento conveniente" para encontrar Bolsonaro.

— Tenho admiração e gostaria de vê-lo presidente novamente, embora não saiba se será possível, mas não concordo 100% na abrangência das ideias. Antes de eu assumir a relatoria, cheguei a receber convite para visitá-lo. Eu disse que seria uma satisfação. Com a indicação, hoje eu comuniquei que não é um momento conveniente.

Jorge Oliveira foi ministro da Secretaria-Geral, no primeiro ano do governo Bolsonaro, e depois foi indicado pelo então presidente ao TCU.

As visitas ficaram definidas para os seguintes dias, sempre das 9h às 18h:

28/10: Jorge Oliveira, ministro do TCU

29/10: Alfredo Gaspar, deputado federal e relator da CPI do INSS

30/10: Robson Rodovalho, pastor

31/10: Rogério Marinho, senador

Veja também