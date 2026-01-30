A- A+

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou visitas dos senadores Bruno Bonetti (PL-RJ) e Carlos Portinho (PL-RJ), além dos deputados federais Nikolas Ferreira (PL-MG) e Ubiratan Sanderson (PL-RS), ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que cumpre pena em regime fechado no 19º Batalhão da Polícia Militar, conhecido como Papudinha.

Moraes atendeu a pedido da defesa de Bolsonaro e liberou a entrada dos parlamentares em datas e horários previamente definidos, desde que observadas todas as regras do estabelecimento prisional e realizado o cadastro prévio dos visitantes, conforme normas da Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal.

De acordo com a decisão, os senadores Bruno Bierrenbach Bonetti e Carlos Portinho estão autorizados a visitar Bolsonaro no dia 18 de fevereiro, em horários distintos. Já os deputados Nikolas Ferreira e Ubiratan Sanderson poderão realizar as visitas no dia 21 de fevereiro, também em turnos previamente delimitados pelo STF.

O ministro determinou que as visitas sigam rigorosamente o cronograma estabelecido e respeitem todas as normas internas do sistema prisional do Distrito Federal. A decisão também ordena que o 19º Batalhão da Polícia Militar, responsável pela custódia do ex-presidente na Papuda, seja formalmente comunicado.

Bolsonaro foi condenado pelo STF a 27 anos e três meses de prisão, sendo 24 anos e nove meses de reclusão e dois anos e seis meses de detenção, além do pagamento de multa. Ele cumpre pena em regime inicial fechado desde que foi transferido, em 15 de janeiro, da Superintendência da Polícia Federal para a Papudinha.

