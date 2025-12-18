A- A+

Justiça Moraes autoriza visitas permanentes de Michelle a Bolsonaro Ministro do STF também permitiu que ex-presidente receba cartas e encomendas

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), atendeu a um pedido da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e concedeu uma autorização permanente de visitas da sua mulher, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, para toda terça e quinta-feira.

Desde que Bolsonaro foi preso, no mês passado, todas as visitas precisam ser autorizadas por Moraes. O ex-presidente cumpre pena na Superintendência da Polícia Federal (PF) em Brasília.

Bolsonaro está cumprindo a pena de 27 anos e três meses de prisão que recebeu do STF por uma tentativa de golpe de Estado. Até agora, o ex-presidente já recebeu, além de Michelle, os filhos Flávio, Carlos, Jair Renan e Laura.

O ministro do Supremo também atendeu a uma consulta da Polícia Federal para regulamentar o fluxo de correspondência endereçada ao ex-presidente.

A PF sugeriu, e Moraes concordou, com a adoção de um protocolo padronizado composto por quatro etapas: recebimento da correspondência, inspeção preliminar de segurança, entrega direta a Bolsonaro, salvo se houver restrição por conteúdo, e entrega a familiares ou terceiros autorizados para custódia.

Além disso, Moraes autorizou que Bolsonaro realize sessões de fisioterapia durante o horário do banho de sol durante os dias úteis, conforme prescrição médica.

