Moraes bloqueia contas bancárias de bolsonarista apontado como líder de atos golpistas em MG

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou o bloqueio de contas bancárias e ativos financeiros de Esdras Jonatas dos Santos, bolsonarista considerado uma das lideranças de atos antidemocráticos em Minas Gerais.

O bloqueio deve ser realizado em até 48 horas. A decisão foi tomada na quarta-feira e está sob sigilo.

Em janeiro, Santos conseguiu uma autorização na Justiça para obstruir uma via de Belo Horizonte, em frente a uma unidade do Exército, após a prefeitura retirar um acampamento que havia na região. Essa decisão, no entanto, foi derrubada no dia seguinte pelo próprio Moraes.

Na época, o ministro afirmou que Santos foi apontado como "uma das lideranças dos atos antidemocráticos" e aplicou nele uma multa de R$ 100 mil. Outa pessoa que participou do ato também recebeu uma multa de mesmo valor.

