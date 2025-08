A- A+

stf Moraes bloqueia salário de Marcos do Val após viagem aos EUA Ministro do STF escreveu que o senador descumpriu medidas cautelares e 'afronta' ordens do poder Judiciário

O ministro do Supremo Tribunal Federal determinou nesta segunda-feira o bloqueio de todas as contas bancárias do senador Marcos do Val (Podemos-ES), "inclusive para recebimentos de salários e de quaisquer tipos de transferência", conforme o despacho. Moraes também ordenou que ele colocasse tornozeleira eletrônica por ter descumprido medidas cautelares, como a proibição de sair do país.

"Efetivamente, a decretação do bloqueio de contas bancárias do investigado, bem como de seus bens móveis e imóveis, mostra-se necessária diante da continuidade de suas condutas ilícitas. A manutenção do livre acesso aos recursos financeiros possibilita que o investigado continue se beneficiando economicamente de sua prática delitiva", escreveu Moraes, na decisão.



O senador é alvo de um inquérito por supostamente promover uma campanha de intimidação contra delegados da PF que atuam em investigações contra a trama golpista e a chamada "Abin paralela".





Nesta segunda-feira, ao desembarcar no aeroporto de Brasília, ele foi levado à sede da Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal para instalar o equipamento de monitoramento eletrônico. Do Val foi abordado por agentes da PF ao voltar de uma viagem dos Estados Unidos - para onde foi sem autorização do Supremo.

Em agosto de 2024, o STF havia determinado a apreensão dos passaportes de Do Val, mas ele manteve o diplomático - o que lhe possibilitou a saída do país.

Veja também