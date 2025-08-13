A- A+

política Moraes brinca com humorista e diz que precisa de advogado nos Estados Unidos Ministro do STF foi sancionado por governo de Donald Trump

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal ( STF), afirmou a um humorista, em tom de brincadeira, que precisa de um advogado para defendê-lo nos Estados Unidos. Moraes foi sancionado pelo governo americano, devido principalmente à sua atuação na ação penal em que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) é réu por uma tentativa de golpe de Estado.

A conversa ocorreu com Mizael Silva, que se apresenta justamente como "advogado de Moraes". Ele participa, ao lado de outros influenciadores, de um encontro no STF.

— Eu estou precisando de advogado. Você fala inglês? Para me defender nos Estados Unidos — disse Moraes, rindo.

O vídeo da interação entre os dois foi divulgado pela organização Redes Cordiais, que participa da organização do evento, batizado de Leis e Likes.

Em junho, o perfil do STF no Instagram já havia feito um comentário no perfil de Mizael, fazendo referência ao seu personagem. "Dr. Mizael, advogado de Alexandre de Moraes, favor checar seu inbox da melhor forma", disse o texto, mencionando um dos bordões do humorista, "da melhor forma".

No fim de julho, o governo do presidente Donald Trump anunciou a aplicação da chamada Lei Magnitsky contra Moraes. A principal sanção prevista é o bloqueio de bens que estejam nos Estados Unidos. Isso inclui desde contas bancárias e investimentos financeiros até imóveis, por exemplo. Os sancionados tampouco podem realizar operações que passem pelo sistema bancário dos Estados Unidos.

A lei também inclui o banimento de entrada nos Estados Unidos (o que, no caso de Moraes, já vinha sendo aplicado com a revogação de seu visto) e a proibição de negociar com empresas e cidadãos americanos.

