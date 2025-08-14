Moraes brinca e fala em "drone norte-americano" no STF
Ministro do STF afirmou a grupo de influenciadores que é um "perigo" ter foto com ele
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), brincou nesta quinta-feira sobre a possibilidade de um "drone norte-americano" aparecer na Corte. A fala ocorreu durante encontro com influenciadores, realizado no STF.
Ao final da conversa, na qual os participantes fizeram perguntas ao ministro, a organização afirmou que eles iriam tirar uma foto com Moraes. O magistrado, então, perguntou se eles queriam mesmo ter uma foto com ele:
— Eu não sei se eles querem uma foto comigo. É um perigo isso hoje. Porque pode ter um drone norte-americano — disse, rindo.
No mês passado, Moraes foi sancionado pelo governo dos Estados Unidos. Antes, já tinha tido seu visto de entrada no país revogado. As medidas ocorrem principalmente devido a críticas do governo de Donald Trump sobre como está sendo conduzida a ação penal que tem o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) como um dos réus, que é relatada pelo ministro.
Na quarta-feira, Moraes já havia ironizado a punição durante encontro com um dos influenciadores que participa do evento no STF. A conversa ocorreu com o humorista Mizael Silva, que se apresenta justamente como "advogado de Moraes".
— Eu estou precisando de advogado. Você fala inglês? Para me defender nos Estados Unidos — disse Moraes, rindo.
No fim de julho, o governo de Donald Trump anunciou a aplicação da chamada Lei Magnitsky contra Moraes. A principal sanção prevista é o bloqueio de bens que estejam nos Estados Unidos. Isso inclui desde contas bancárias e investimentos financeiros até imóveis, por exemplo. Os sancionados tampouco podem realizar operações que passem pelo sistema bancário dos Estados Unidos.