Moraes cancela depoimentos de Eduardo e Carlos Bolsonaro em ação da trama golpista

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal ( STF), cancelou as audiências do deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e do vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) como testemunhas de defesa na ação penal do chamado "núcleo 2" da trama golpista.

As audiências tinham sido marcadas por Moraes na semana passada, junto com outras 116 pessoas indicadas por acusação e defesa.

Em decisão desta terça-feira (1º), Moraes argumentou que os dois são investigados em apurações relacionadas à da trama golpista. Além disso, ressaltou que o pai deles, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), é um réu em outro núcleo da investigação sobre uma suposta tentativa de golpe de Estado.

"Todas investigações são conexas. Ambos, também, são filhos de um dos investigados em ação penal conexa, portanto, não podem ser ouvidos como testemunhas", escreveu o ministro.

Eduardo e Carlos tinham sido indicados como testemunhas de defesa do ex-assessor presidencial Filipe Martins, um dos seis réus do núcleo 2.

Carlos foi indicado, há duas semanas, pela Polícia Federal (PF) na investigação sobre uma suposta estrutura paralela montada dentro da Agência Brasileira de Inteligência ( Abin). Já Eduardo é investigado em um inquérito no STF que analisa se ele atuou, a partir dos Estados Unidos, para impor sanções a autoridades brasileiras.

