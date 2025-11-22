A- A+

JUSTIÇA Moraes chama de "patéticas" iniciativas de organização que tentou o golpe Ministro do STF diz que democracia brasileira tem maturidade suficiente para responsabilizar ações criminosas

Ao determinar a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro neste sábado, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes afirmou serem "patéticas" as iniciativas da organização criminosa que tentou dar um golpe de Estado no Brasil.

No documento, ele afirma que a democracia brasileira encontra-se em um estágio capaz a de punir esses atos. Leia abaixo:

"A Democracia brasileira atingiu a maturidade suficiente para afastar e responsabilizar patéticas iniciativas ilegais em defesa de organização criminosa responsável por tentativa de golpe de Estado no Brasil", escreveu Moraes na decisão que determinou a prisão do ex-presidente.

Moraes cita em seguida o caso do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que "articula criminosamente e de maneira traiçoeira contra o próprio País, inclusive abandonando seu mandado parlamentar".

Na semana passada, Eduardo se tornou réu no STF e é acusado por coação devido a sua atuação nos EUA a favor da imposição de tarifas ao Brasil e de sanções a ministros da Corte e outras autoridades.

O ministro menciona também o senador Flávio Bolsonaro que, no seu entendimento, "pretende reeditar acampamentos golpistas e causar caos social no Brasil".

Horas antes, Flávio havia publicado um vídeo nas redes sociais convocando seguidores para uma vigília no condomínio do pai, o que baseou a determinação de prisão.

Em um trecho anterior, o ministro do STF afirma que a organização criminosa não tem limites "na tentativa de causar caos social e conflitos no País, em total desrespeito à DEMOCRACIA". Ele cita como exemplo disso a fuga do ex-ministro de Bolsonaro Alexandre Ramagem, também condenado por envolvimento na trama golpista.

