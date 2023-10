A- A+

Política Moraes cita 'ataque à democracia' pela 'extrema direita' e ironiza: 'Comunismo dá ibope, né?' Ministro do STF discursou em evento no TCE-SP e também falou sobre os processos de impeachment de Collor e Dilma, defendendo que os partidos 'jogaram a regra do jogo constitucional'

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes esteve presente nesta sexta-feira em um evento promovido pelo Tribunal de Contas de São Paulo (TCE-SP) e discursou sobre o que chamou de "ataque à democracia" por representantes da extrema direita ao redor do mundo. Ao longo da fala, o magistrado citou como exemplo a narrativa da "ameaça comunista" — frequentemente utilizada por Jair Bolsonaro (PL) e seus aliados — e seu impacto no eleitorado brasileiro.

— Impressionante como o comunismo dá Ibope, né? 99% das pessoas que falam nem sabem o que é comunismo. O 1% que sabe, sabe que não existe mais comunismo. A China é comunista, mas é mais capitalista do que nós. O Putin é o rei do comunismo? (Quando) você fala em comunismo, principalmente pessoas mais velhas, é um negócio... (Quando perguntadas) por que são contra tal coisa, (respondem): "Porque vão instalar o comunismo no Brasil" — disse Moraes.

Durante o discurso, Moraes mencionou ainda os ataques golpistas de 8 de janeiro, tratados como mais um capítulo de "ameaça à democracia". O magistrado ressaltou a força das instituições brasileiras e exaltou o dia 5 de outubro, em referência à data da promulgação da Constituição Federal, que completou 35 anos nesta quinta-feira.

— Recentemente, o Brasil sofreu ataques à democracia. Não só o Brasil. A fórmula de ataque à democracia, que surgiu na extrema direita norte-americana, e foi aplicada primeiro na Hungria, Polônia, Turquia... Uma tentativa na Itália, na Espanha, em outros países na América Latina e no Brasil — enumerou Moraes, antes de prosseguir: — E as instituições brasileiras souberam responder. Tivemos eleições, tivemos posse, tivemos o dia 8 (de janeiro) e estamos aqui no dia 6 de outubro na democracia e no Estado de Direito graças ao fortalecimento institucional que foi realizado em 5 de outubro e esse crescimento institucional de órgãos de Estado, órgãos de governo.

O ministro do STF também teceu comentários sobre os processos de impeachment dos ex-presidentes Fernando Collor e Dilma Rousseff. Ele defendeu que, em ambos os casos, os partidos "jogaram a regra do jogo constitucional".

— O Brasil superou dois impeachments. Um de um presidente à direita e outro de uma presidente à esquerda, sem sair das regras do jogo. Se nós somarmos nesses dois procedimentos, os mandados de segurança do STF, são mais de cem. Ou seja, todos os partidos, de esquerda e de direita, jogaram a regra do jogo constitucional: as impugnações perante o Supremo Tribunal Federal. (...) Nos dois casos, esse procedimento gerou o afastamento e os vices assumiram, governaram e nós tivemos eleições subsequentes — analisou.

