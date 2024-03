Moraes citou ameaça à segurança de Lula e ministros do STF ao mandar prender deputado

A- A+

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), citou uma "ameaça ilegal" à segurança do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de parlamentares e de ministros da Corte para determinar a prisão do deputado estadual Capitão Assumção (PL-ES), ocorrida na semana passada.

"A conduta do investigado narrada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santos revela-se ilícita e gravíssima, constituindo ameaça ilegal à segurança do Presidente da República, dos deputados federais e senadores, bem como dos ministros do Supremo Tribunal Federal", escreveu o ministro.

Para Moraes, Assumção teria demonstrado "claro intuito de, por meio de violência e grave ameaça, coagir e impedi o exercício dos poderes constitucionais constituídos, com flagrante afronta à manutenção do Estado Democrático de Direito, em patente descompasso com o postulado da liberdade de expressão".

A prisão foi solicitada pela Procuradoria-Geral da Justiça do Ministério Público do Espírito Santo, pelo descumprimento de medidas cautelares que haviam sido impostas por Moraes, como a proibição de participação em redes sociais. O MP-ES destacou "diversas postagens" feitas no TikTok e no Kwai.





A Procuradoria-Geral da República (PGR), contudo, apresentou parecer contrário à prisão, defendendo apenas a manutenção das medidas cautelares.

O advogado Fernando Carlos Dilen Da Silva, que atua na defesa de Assumção, afirmou que que já pediu ao STF a revogação da prisão preventiva e que aguarda que a Assembleia Legislativa do Espírito Santo analise a prisão.

Veja também

BRASIL Além de sistema de monitoramento, Abin usava microfones, câmeras escondidas, drones e malwares