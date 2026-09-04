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CRISE NO SUPREMO

Moraes citou "informações" para justificar acesso a relatórios da PF com menções a ministros do STF

Despacho de uma página não detalha quais os dados mencionados pelo ministro; documento foi assinado após o ministro André Mendonça, relator do caso Master, tornar público o relatório da PF que mostra mensagens de Daniel Vorcaro a Moraes

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Ministro do STF, Alexandre de MoraesMinistro do STF, Alexandre de Moraes - Foto por SERGIO LIMA / AFP

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que Polícia Federal entregasse relatórios que tivessem citação a integrantes da Corte em razão do que chamou de "diversas informações sobre condutas de autoridades tendentes a afastar a independência" dos magistrados.

O despacho de uma página, no entanto, não detalha quais as "diversas informações" mencionadas pelo ministro do STF. O documento foi assinado após o ministro André Mendonça, relator do caso Master, tornar público o relatório da PF que mostra mensagens de Daniel Vorcaro a Moraes.

Um dia antes, Mendonça pediu manifestação da Procuradoria-Geral da República sobre o relatório da PF.

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A ordem foi entregue ao diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos Rodrigues, na terça-feira. No dia seguinte, às 14h58, foram entregues no STF, em cópia física, seis relatórios de inteligência produzidos entre os dias 3 e 31 de agosto. O horário da entrega coincidiu com o da primeira sessão plenária do STF após a instalação da mais recente crise da Corte.

Já nesta quinta, ao determinar a remessa dos relatórios à presidência do STF, Moraes citou "notícias da existência de relatórios de inteligência envolvendo eventuais atos criminosos tendentes a direcionar a produção de provas para a falsa imputação de crime" em relação a ministros. Neste documento Moraes também não especificou as "notícias" às quais se referia.

Agora, todos os relatórios foram remetidos ao gabinete do presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin.

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