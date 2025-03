Moraes coloca o que quer nos inquéritos, diz Bolsonaro após se tornar réu por trama golpista

A- A+

m sua primeira manifestação pública após se tornar réu pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) nesta quarta-feira, 26, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) negou as acusações e disse que o ministro Alexandre de Moraes "coloca o que quer nos inquéritos". "Lamentavelmente, as imagens não estão no inquérito do Alexandre de Moraes. Ele bota o que ele quer lá. Por isso seus inquéritos são secretos ou confidenciais", declarou.

Bolsonaro mencionou em mais de uma oportunidade o ministro da Defesa, José Múcio, que teria afirmado no programa Roda Vida, da TV Cultura, que "não houve tentativa de golpe". Ele também citou o ex-presidente Michel Temer (MDB), que teria dito algo semelhante, segundo o capitão.

"Durante a transição conduzida pelo senador Ciro Nogueira, tive um encontro com o futuro ministro da Defesa, José Múcio. No dia seguinte ele foi atendido em tudo e pediu que eu nomeasse os comandantes militares indicados pelo presidente eleito Lula da Silva, foi o que fiz", continuou Bolsonaro. "Se tivesse qualquer ideia (de golpe), não deixaria os comandantes do Lula assumir."

Bolsonaro aproveitou o pronunciamento para ler um trecho discurso que leu em 2022 após eleição de Lula. Ele reclamou que a sua fala não foi incluída por Alexandre de Moraes no inquérito

"As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas, mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda que sempre prejudicaram a população como invasão de propriedade, destruição de patrimônio e cerceamento do direito de ir e vir", leu o ex-presidente.

O capitão reformado afirma também que não compareceu ao STF nesta quarta-feira, 26, porque "sabia o que ia acontecer" e que a decisão de ontem foi de última hora. "Parece que tem algo pessoal contra mim. E são acusações muito graves e infundadas", disse Bolsonaro.



