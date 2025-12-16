A- A+

Dosimetria Moraes critica diminuição de penas, prevista no PL da Dosimetria Sem mencionar projeto discutido no Congresso, ministro questionou mudança em punições

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), criticou nesta terça-feira a defesa de "atenuantes em penas".

A fala foi feita durante o julgamento do último núcleo da trama golpista, e ocorre em meio à discussão do PL da Dosimetria, que diminui a punição dos envolvidos nos atos golpistas do 8 de janeiro.

Para Moraes, diminuir penas definidas em processos justos passaria um "recado de que o Brasil tolerará novos flertes contra a democracia".

— Não é possível mais discursos de atenuante em penas, em penas aplicadas depois do devido processo legal, aplicadas depois da ampla possibilidade de defesa. Porque isso seria um recado à sociedade de que o Brasil tolera ou tolerará novos flertes contra a democracia — afirmou o ministro.

O PL da Dosimetria foi aprovado na semana passada pela Câmara e ainda precisa ser analisado pelo Senado.

