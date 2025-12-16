Ter, 16 de Dezembro

Dosimetria

Moraes critica diminuição de penas, prevista no PL da Dosimetria

Sem mencionar projeto discutido no Congresso, ministro questionou mudança em punições

Para Moraes, diminuir penas definidas em processos justos passaria um "recado de que o Brasil tolerará novos flertes contra a democracia".

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), criticou nesta terça-feira a defesa de "atenuantes em penas".

A fala foi feita durante o julgamento do último núcleo da trama golpista, e ocorre em meio à discussão do PL da Dosimetria, que diminui a punição dos envolvidos nos atos golpistas do 8 de janeiro. 

Para Moraes, diminuir penas definidas em processos justos passaria um "recado de que o Brasil tolerará novos flertes contra a democracia". 

— Não é possível mais discursos de atenuante em penas, em penas aplicadas depois do devido processo legal, aplicadas depois da ampla possibilidade de defesa. Porque isso seria um recado à sociedade de que o Brasil tolera ou tolerará novos flertes contra a democracia — afirmou o ministro. 

O PL da Dosimetria foi aprovado na semana passada pela Câmara e ainda precisa ser analisado pelo Senado.

