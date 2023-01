Moraes dá 24 h para PGR se manifestar sobre posse de deputados que participaram de atos golpistas

A- A+

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), deu 24 horas para que a Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifeste a respeito de um pedido de suspensão da posse de onze deputados federais que participaram dos atos golpistas de 8 de janeiro.

A posse dos onze parlamentares eleitos está marcada para a próxima quarta-feira. O envio do pedido à PGR é praxe e envolve André Fernandes (PL-CE), Carlos Jordy (PL-RJ), João Henrique Catan (PL-MS), Luiz Ovando (PP-MS), Marcos Pollon (PL-MS), Nikolas Ferreira (PL-MG), Rafael Tavares (PRTB-MS), Sargento Rodrigues (PL-MG), Silvia Waiãpi (PL-AP) e Walber Virgolino (PL-PB).

O pedido, apresentado no âmbito do inquérito aberto contra o governador afastado do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, foi feito por integrantes do grupo de advogados Prerrogativas. Nele, além da suspensão da posse, os juristas solicitam que seja determinada a instauração de inquérito policial para apuração da responsabilidade penal dos eleitos.

Os advogados também solicitaram que o Ministério Público Eleitoral seja comunicado para analisar a possibilidade de uma ação contra os deputados na Justiça Eleitoral, por "participação ou apoio e divulgação de atos golpistas e terroristas".

